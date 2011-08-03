Хакеры взломали сайты ООН и правительства США

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Эксперты компании McAfee, занимающейся информационной безопасностью, зафиксировали самую масштабную в истории серию хакерских атак. Об этом сообщает Lenta.ru.

Серия взломов затронула 72 различных компании, связанные с крупными международными организациями такими как ООН и Международный олимпийский комитет (МОК), а также правительственными структурами США, Канады, Тайваня, Южной Кореи и Вьетнама. В результате атак, длившихся от одного до 28 месяцев, хакерам удалось получить доступ к большому объему конфиденциальной информации.

"Что происходит сейчас с этими данными - открытый вопрос, - заявил вице-президент McAfee Дмитрий Альперович. - Часть из них может быть использована в качестве конкурентного преимущества на том или ином рынке. Что означает серьезный экономический ущерб для пострадавшей стороны".

Выйти на хакеров-рецидивистов McAfee удалось в марте 2011 года, когда специалисты компании обнаружили, что очередной взлом имеет много общего со случаями, которые им приходилось расследовать в 2009-м и 2006-м годах. При этом эксперты не исключают, что кампания длилась и больше пяти лет, просто более ранние взломы остались незамеченными.

До этого компания Googlе не один раз заявляла, что её почтовая система подверглась взлому со стороны Китая. При этом Пекин отрицал такие обвинения. Но в министерстве обороны США продолжают считать, что именно КНР является самой большой угрозой для кибербезопасности в мире.

фото: computing.co.uk