Ющенко пойдет в Верховный суд защищать Бандеру и Шухевича

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Экс-президент Виктор Ющенко намерен обжаловать в Верховном суде подтверждение Высшим админсудом незаконности присвоения званий Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере и главнокомандующему УПА Роману Шухевичу . Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на члена партии "Наша Украина", экс-заместителя главы секретариата президента Валентину Руденко.

"Он (Ющенко – ред.) намерен обратиться в Верховный суд", - сказала она.

По мнению Руденко, Бандера и Шухевич и так являются героями Украины, а присвоение Ющенко для них этих званий носило сугубо формальный характер. Она считает, что решение Высшего админсуда является временным в историческом измерении.

Руденко подчеркнула, что Ющенко надеется на то, что Верховный суд примет решение в его пользу.

Как сообщалось ранее, 2 августа Высший админсуд признал незаконным присвоение званий Героя Украины Шухевичу и Бандере.