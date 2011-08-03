Экс-президент Египта предстал перед судом

{1-}

В Египте начался суд над экс-президентом страны Хосни Мубараком.

Как передает РБК со ссылкой на Al-Jazeera, это первое появление бывшего главы государства на публике с момента его вынужденного ухода в отставку 11 февраля 2011 г.

Государственный египетский телеканал показал кадры, на которых Мубарак находится в «клетке» для подсудимого, лежа на больничной койке.

Ранее сообщалось, что 83-летний экс-президент тяжело болен, с апреля 2011 г. он содержался в больнице г. Шарм-эль-Шейха, где, по слухам, находился в коме. Адвокат бывшего лидера страны также заявлял, что его подзащитный страдает онкологическим заболеванием.

Суд проходит в полицейской академии г. Каира. Экс-президент Египта обвиняется в незаконном обогащении и расстрелах демонстрантов в начале 2011 г. Вместе с Мубараком будут судить его сыновей Гамаля и Аля, которые обвиняются в коррупции. К зданию суда подсудимый был доставлен вертолетом.

Напомним, в январе 2011 г. в Египте вспыхнули массовые акции протеста. В ходе жестокого подавления демонстраций погибли более 800 человек. Главным требованием демонстрантов была отставка Мубарака, руководившего страной с 1981 г.

фото: egytv.net