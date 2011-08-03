На границу Сербии и Косово отправляют еще 700 миротворцев

В связи с растущим напряжением на границе между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово Германия и Австрия направит в регион 700 военнослужащих для усиления международного миротворческого контингента KFOR, сообщает Lenta.ru.

Об этом сообщает Deutschland Funk со ссылкой на заявление пресс-секретаря НАТО в Брюсселе. Еще 150 военнослужащих направляет Австрия.

Немцы и австрийцы войдут в состав батальона оперативного резерва (Operational Reserve Forces), который, как отметили представители бундесвера, начнет отправку на Балканы уже утром в среду, 3 августа. Операция рассчитана на 30 дней, однако в случае ухудшения обстановки может быть продлена.

Как отмечалось ранее, в начале этого года численность военнослужащих KFOR была уменьшена. В настоящее время в Косово находятся 5500 военнослужащих НАТО, из них 900 - немцы. Пресс-секретарь НАТО Кармен Ромеро отметила, что отправка дополнительно 700 человек еще не означает, что положение в регионе ухудшилось.

Хотя несколько дней назад косовары заняли несколько КПП на границе с Сербией, потом на них напали неизвестные и подожгли пункты. Сейчас некоторые эксперты считают, что край пребывает на грани новой гражданской войны. Ведь сербское население не хочет признавать центральное правительство. При этом сербы постоянно заявляют про притеснения со стороны косовских албанцев.