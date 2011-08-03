Кабмин с января 2012-го перейдет на электронный документооборот

Правительство Украины перейдет на электронный документооборот с января 2012 года, заявил глава Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко на брифинге в Кабинете министров.

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По словам Семиноженко, таким образом удастся «в разы» повысить эффективность деятельности правительства, прозрачность принятия решений, а также сократить сроки принятия решений, передает Интерфакс-Украина.

Каждый компьютер в органах центральной власти будет подключен к соответствующей системе, рассказал Семиноженко. Люди, причастные к принятию правительственных решений, смогут находиться в системе независимо от того, находятся ли они в кабинете или в командировке, или где-либо в другом месте. «Каждый, кто привлечен к принятию правительственных решений, будет иметь электронную цифровую подпись», - отметил он.

Уже полностью создана законодательная база, позволяющая перейти на электронный документооборот.

По словам Семиноженко, для унификации «языка электронного общения» между различными ведомствами органов центральной исполнительной власти необходимо около 3 млн грн. В то же время сэкономить удастся миллиарды, утверждает чиновник.

Он также отметил, что пока курьеры, которые разносят документы между министерствами, не предупреждены о том, что с января следующего года они станут безработными.

Следующим шагом на пути к информатизации общества, по словам Семиноженко, станет введение так называемого единого окна электронной отчетности.