Сын премьера Швеции продаёт гамбургеры

Старший сын премьер-министра Швеции Иона Райнфельдта Густав устроился на работу в сеть быстрого питания McDonald's, сообщают Подробности.

Густав Райнфельдт написал в своем микроблоге, что устроился в McDonald's. «Немного поработаю - это будет весело! Я очень рад. Заглядывайте ко мне и купите гамбургер", - обратился он к своим друзьям в "Твиттере".

В свою очередь, руководство McDonald's в Швеции не придало особенного значения тому, что одним из продавцов ресторана станет сын премьер-министра, отмечает издание.

"Нам не важно, кто наши сотрудники или как их называют. Густав стал членом нашей команды, а наших сотрудников мы не комментируем", - сказали в McDonald's.

фото: fjellseth.com