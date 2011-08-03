Мубарак на суде отверг все обвинения

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Экс-президент Египта Хосни Мубарак и его сыновья Аля и Гамаль отвергли все обвинения в свой адрес.

«Я отрицаю все эти обвинения», - цитирует бывшего египетского президента РИА Новости.

Ранее прокурор зачитал обвинения в адрес бывшего главы государства и его сыновей.

Напомним, Мубарак предстал в среду перед судом в Академии полиции в Каире - 83-летний президент лежал на носилках за решеткой. Его обвиняют в причастности к расстрелу демонстрантов во время народных волнений в начале года, которые в итоге привели к его отставке. Кроме того, бывший президент подозревается в коррупции и использовании президентских полномочий с целью получения личной выгоды.

Вместе с экс-президентом на скамье подсудимых находятся его сыновья Гамаль и Аля, а также бывший министр внутренних дел Хабиб аль-Адли и его ближайшие помощники.

По мнению обвинения, Мубарак с помощью силы хотел подавить мирные демонстрации в январе-феврале, главным требованием которых была его отставка. Тогда в ходе беспорядков погибли порядка 850 человек, более шести тысяч получили ранения.

Кроме того, бывшего президента и его сыновей обвиняют в использовании политического влияния для получения личной выгоды. В частности, указывается, что они стали обладателями пяти вилл в Шарм-эш-Шейхе за символическую стоимость. Эту недвижимость они получили якобы в обмен на преференции для египетского бизнесмена Хусейна Салема - владельца крупнейших отелей Шарм-эш-Шейха. Реальную стоимость недвижимости президентской семьи в Шарм-эш-Шейхе оценивают в 40 миллионов египетских фунтов (около 7 миллионов долларов США).

Кроме того, экс-президента и ряд бывших министров обвиняют в заключении невыгодных для Египта соглашений на продажу газа в Израиль. Прокуратура полагает, что в результате этих соглашений египетский бюджет недополучил сотни миллионов долларов.

Ранее в среду экс-президента доставили в Каир на специальном медицинском самолете из Шарм-эш-Шейха, где он находился под стражей последние четыре месяца. После того, как в начале февраля Мубарак покинул столицу Египта, он ни разу не появлялся на публике.

Хосни Мубарак, правивший Египтом почти 30 лет, вынужден был уйти в отставку 11 февраля этого года после 18 дней народных волнений. Генеральная прокуратура Египта 12 апреля приняла решение о задержании экс-президента и двух его сыновей в рамках расследования обвинений в расстреле демонстрантов, а также в незаконном обогащении, использовании властных полномочий в личных целях.

фото: thesun.co.uk