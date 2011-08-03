Минюст: Звания Героев Украины Бандере и Шухевичу еще можно вернуть

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Решение Высшего административного суда о незаконности присвоения Роману Шухевичу и Степану Бандере звания Героя Украины может быть обжаловано в Верховном Суде «по исключительным обстоятельствам». Об этом заявила журналистам исполняющая обязанности министра юстиции Инна Емельянова, сообщает УНИАН.

По ее словам, такими исключительными обстоятельствами, в частности, могут быть неодинаковое применение практики судами по одному и тому же делу и прочее.

Отвечая на вопрос, возможно ли юридически давать звание Героя Украины людям, которые жили в прошлом веке, Инна Емельянова сказала: «Закон не определяет у нас четких критериев, это люди, которые на сегодняшний день являются живыми, или люди, которые умерли».