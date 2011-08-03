В крушении Ту-154 виновата только Польша - Россия

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Российское руководство в очередной раз обвинило Польшу в попытке возложить часть вины за гибель польской делегации при крушении Ту-154 на диспетчеров аэропорта в Смоленске.

Как сообщает «Би-би-си», министр транспорта России Игорь Левитин выразил сожаление в связи с тем, что в окончательном докладе, представленном комиссией МВД Польши, говорится об ошибках не только польских пилотов, но и российских диспетчеров, а также о том, что аэропорт не был полностью подготовлен к приему рейса.

«Российская сторона абсолютно открыто, руководствуясь только профессионализмом, опираясь на факты, а не на их трактовки или некие гипотезы, вела расследование ужасной трагедии с самолетом президента Республики Польша. В этой работе речи не было о каком-либо разделении вины или ответственности», – заявил Левитин журналистам.

Российский министр вновь сослался на то, что диспетчеры не могли вмешиваться в принятие решения о посадке, так как в противном случае «нарушили бы нормы международной практики».

В окончательном докладе, представленном 29 июля комиссией под председательством министра внутренних дел Польши Ежи Миллера, не использовано слово вина, однако говорится как о многочисленных ошибках пилотов и их недостаточной подготовке, так и о несоответствии простейшим нормам условий в аэропорту Смоленска и недостаточно четких инструкциях диспетчера.

Среди прочего польская комиссия отметила, что диспетчер не сообщил данных о нижней границе облаков, в связи с чем пилоты не знали, что не увидят полосу даже на высоте в 50 метров, а в аэропорту были неисправны около трети всех осветительных приборов.

В среду зампредседателя технической комиссии Международного авиационного комитета (МАК) Георгий Ячменев заявил о вине польского экипажа, добавив, что разбившийся под Смоленском самолет польского президента должны были вести другие пилоты, но их заменили накануне полета.

Напомним, в январе этого года МАК обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования катастрофы самолета Качиньского.

Непосредственной причиной крушения российские специалисты признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

фото: vesti.ru