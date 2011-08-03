Ливийские повстанцы начали переговоры с Мавританией

По сообщениям из Нуакшота, председатель комиссии Африканского союза по Ливии , президент Мавритании Мохамед Ульд Абдель Азиз встретился 2 августа в столице Мавритании Нуакшоте с прибывшим сюда с визитом председателем Переходного национального совета ливийской оппозиции Мустафой Абделем Джалилем, передает Синьхуа.

Официальный представитель этого совета сказал после встречи, что цель визита Мустафы Абделя Джалиля заключается в проведении консультаций с председателем комиссии Африканского союза по Ливии и обсуждения трудностей, возникших перед ливийским народом.

27 июля Мохамед Ульд Абдель Азиз встречался в Нуакшоте со специальным посланником генерального секретаря ООН по Ливии Абделем Илахом аль-Хатыбом, обе стороны тогда подтвердили, что "приложат все усилия для установления связи между соответствующими сторонами Ливии с целью скорейшего мирного завершения ливийского кризиса, осуществления законных прав ливийского народа, обеспечения национального единства и сокращения людских потерь.

Сейчас ливийским повстанцам очень нужна поддержка соседних стана. Так как Чад настроен оказывать содействия армии Кадафи и позволяет своим гражданам неофициально наниматься в его армию. А силы НАТО не могут оказать значительного влияния на гражданскую войну в Ливии.