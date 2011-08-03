ЦИК отказал очередным инициаторам референдума о купле-продаже земли

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативным группам по проведению всеукраинского референдума о продаже земли.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Центризбиркома, 2 августа состоялось заседание ЦИК, на котором было рассмотрено представление Львовского городского председателя и секретаря Дрогобычского городского совета о регистрации инициативных групп всеукраинского референдума по народной инициативе, а также документы проведенных собраний граждан Украины об образовании соответствующих инициативных групп, поступившие в ЦИК, соответственно, 18 июля и 1 августа 2011 года.

Участники указанных собраний предложили провести всеукраинский референдум по народной инициативе и утвердить формулировку вопроса, которую предлагается вынести на референдум: «Поддерживаете ли вы запрет на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и связанное с этим внесение соответствующих изменений в Земельный кодекс Украины?»

Проверив представление на предмет его соответствия Конституции Украины, ЦИК решила, что вопрос, утвержденный указанными собраниями граждан, не может быть вынесен на всеукраинский референдум как не отвечающий Основному Закону.

Ранее ЦИК уже отказала, как писал «Главред», 19 инициативным группам, требовавшим вынести вопрос о снятии моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения на референдум.