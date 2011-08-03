Сирийские танки обстреливают жилые дома

Танки не уходят с улиц сирийского города Хама, заняв позиции на центральной площади Оронтес. С минувшего воскресенья в городе идёт операция по подавлению антиправительственных протестов, пишет EuroNews.

Местные жители сообщают, что все коммуникации отрезаны, а танки прямой наводкой обстреливают жилые кварталы. В частности квартал аль-Хадер – большая часть его была разрушена по время репрессий в Хаме в 1982 году, тогда погибли тысячи людей.

По данным местных правозащитников, в результате нынешних репрессий в Хаме уже погибли сотни человек. Несмотря на практически осадное положение, похороны убитых перерастают в новые акции протеста.

Центральная площадь Хамы была местом проведения крупнейших в Сирии манифестаций против правления президента Башара Асада. Восстание длится уже 5 месяцев. Его участники требуют гражданских и политических свобод.

Сирийские правозащитники утверждают, что с начала протестного движения в стране в столкновениях с силами безопасности погибли более 1,35 тысячи человек, около 3 тысяч числятся пропавшими без вести.