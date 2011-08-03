Израиль назначил нового посла в Украине

В Украину назначен новый посол Государства Израиль Реувен Динэль, который приедет в Киев в августе нынешнего года по завершении дипломатической миссии действующего посла.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в настоящее время, с весны 2007 года, должность посла Израиля в Украине занимает Зина Калай-Клайтман.

Динэль родился в 1956 году в Вильнюсе (Литва), переехал в Хайфу (Израиль) в 1969 году. В начале 1990-х годов был в составе дипломатической миссии Израиля в Российской Федерации. После возвращения в Израиль работал в службе по связям с евреями СНГ «Натив». В 2007 году был назначен послом Израиля в Туркменистане.