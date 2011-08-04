У Януковича считают, что Черновецкий должен оправдаться

Мэр Киева Леонид Черновецкий должен сам доказать, что не имеет двойного гражданства. Такое мнение озвучила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала.

«Я думаю, что правильно будет, если господин Черновецкий сам обратится к израильским властям и попросит их дать Украине официальную справку, является ли он гражданином Израиля, или нет», - заявила она.

«Если гражданин Черновецкий, гражданин Украины сейчас, не виноват, если правда на его стороне, я думаю, он сделает это, и оправдает свое имя, и докажет, что все это инсинуации вокруг него», - считает Герман.

«Пока у нас нет официального подтверждения, мы не можем судить этого человека», - добавила советник президента.

Как известно, 2 августа появилась информация, что Леонид Черновецкий и его супруга Алина Айвазова репатриировались в Израиль еще 5 октября 1994 года.

Оба имеют израильские удостоверения личности и по данным на июль текущего года, киевский мэр прописан на одной из улиц Северного Тель-Авива.

Сам мэр утверждает, что у него нет гражданства Израиля.