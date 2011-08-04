Герман: 7% оптимистов для страны достаточно

Советник президента Анна Герман считает, что 7% оптимистов для страны достаточно. Об этом она заявила в эфире 5 канала, комментируя опрос Института социологии НАН Украины «Мониторинг социальных изменений».

«7% людей, которые верят и оптимистично настроены, это достаточно много. Всегда меньшинство играло в обществе большую роль, чем большинство. Ибо меньшинство всегда мыслящее», - отметила Герман.

«Я радуюсь тем 7%. Наш народ очень много пережил и переживает за все 20 лет независимости», - добавила советник президента.

«Это и так прекрасно, что 7% верят... Конечно, падает количество оптимистов, но 7% - это значительный процент, и он вселяет надежду и оптимизм, и веру в молодых людей», - заявила Герман.

Как известно, результаты опроса свидетельствуют, что по сравнению с 1994 годом у граждан Украины стало намного меньше надежд на лучшее.

«Количество тех, кто надеются на постепенное улучшение, уменьшилась с 52% до 39%; тех, кто ожидает ухудшения, увеличилось с 20% до 28%; тех, кто старается не думать о завтрашнем дне, увеличилась с 18% до 23%» , - показал опрос.