Азаров рассказал, для чего завел страничку на Facebook

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что его страничка в социальной сети Facebook является площадкой для обмена мнениями, а не книгой жалоб.

«Еще раз хочу заверить, что в меру возможностей, я захожу на эту страницу. Читаю вопросы, замечания. Самые важные из них принимаю к сведению, делаю выводы, и если нужно, распоряжения», - написал Азаров на своей странице.

«Но поймите, отвечать на все сообщения просто не смогу, и эта страничка - не книга жалоб и не запись на прием, а площадка для обмена мнениями, информацией. Решение вопросов требует определенного времени, отнеситесь к этому с пониманием», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Facebook появилась страница правительственного портала Украины.