СМИ: Каддафи заключил союз с повстанцами

Сейф аль-Ислам, сын ливийского лидера Муамара Каддафи объявил, что власти Ливии объединились с повстанцами-исламистами для того, чтобы в будущем избавиться от либерально настроенных повстанцев.

«Либералы или сбегут, или будут убитыми... И мы сделаем это вместе (с исламистами)» – сказал Сейф аль-Ислам в интервью New York Times, отметив, что в таком случае Ливия станет похожа на Саудовскую Аравию или Иран, что, впрочем, не нанесет ущерба стране, сообщает Газета.ru.

«Я знаю, что они террористы... Они неприятные... Но вы должны принять их», – подчеркнул сын Каддафи.

Издание отмечает, что он довольно расплывчато рассказывал о том, какое будущее ждет Ливию при союзе с исламистами. Единственное, в чем уверен и он, и исламисты – необходимость «запрета любой конституции, кроме Корана».

Лидер исламистов Али Саллаби подтвердил участие в переговорах с семьей Каддафи и членами ливийского правительства, но отказался признать заключение союза. Он сказал, что изначально исламисты поддерживали призывы либеральных повстанцев к плюралистической демократии без Каддафи.