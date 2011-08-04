Печерский суд перенес рассмотрение дела Макаренко и Шепитько

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Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение дела экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса Шепитько на 26 августа на 09.00. Как передает УНИАН, такое решение приняла судья Печерского райсуда Оксана Царевич, рассматривающая это дело.

Причина такого решения в том, что на сегодняшнее судебное заседание не явились представители прокуратуры. Поэтому, учитывая, что сегодня представители прокуратуры должны были продолжить оглашение обвинительного заключения по этому делу, судья сочла невозможным проведение сегодняшнего заседания без сотрудников прокуратуры.

Напомним, Макаренко и Шепитько обвиняют в превышении служебных полномочий при растаможке газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».