Сегодня суд будет допрашивать свидетелей по делу Тимошенко

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Сегодня в 10:00 Печерский районный суд Киева продолжит допрос свидетелей со стороны обвинения по делу Юлии Тимошенко.

На предыдущем заседании, которое состоялось в понедельник, Печерский суд успел допросить двух свидетелей - экс-министра обороны Юрия Еханурова и бывшего министра транспорта и связи Иосифа Винского.

Ехануров отвечал на вопросы более пяти часов. В ходе своего выступления Ехануров заявил, что подозревает Тимошенко в зависимости от российской стороны и признался в неприязненном отношении к ней. «Подписать такие соглашения можно было только в условиях, когда ты в чем-то зависим», - сказал Ехануров, добавив, что излагает свою субъективную точку зрения.

Тимошенко и ее адвокат, в свою очередь, настаивали на том, что именно газовое соглашение 2006 года (когда правительство возглавлял Ехануров), которое вывело на рынок компанию Росукрэнерго, создало условия, которые привели к газовому кризису 2009 года.

После Еханурова суд приступил к следующему свидетелю обвинения по делу - экс-министру транспорта и связи Иосифу Винскому. Еще до допроса он сообщил журналистам, что выступал против подписания газовых контрактов, и обратил внимание на то, что все члены украинского правительства, которые были против, впоследствии ушли из Кабмина - он, Юрий Ехануров и Виктор Пинзеник.

Однако в зале суда Винский неожиданно заявил: «У нас непростые отношения с Юлией Владимировной, но я не знаю, как кто-нибудь другой вышел бы из этой ситуации».

В тот же день, помимо Винского и Еханурова, в зале Печерского районного суда Киева были замечены экс-министр науки и образования Иван Вакарчук и экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко. Возможно, именно их буду допрашивать сегодня.