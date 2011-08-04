Янукович поздравил Обаму с юбилеем и пригласил в Украину

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Президент Украины Виктор Янукович поздравил президента США Барака Обаму с днем рождения и пригласил американского лидера в Украину, сообщает Korrespondent.net.

«Сердечно желаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и новых свершений в Вашей ответственной государственной деятельности», - говорится в поздравительной телеграмме Януковича.

«Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность за Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства между Украиной и США и еще раз пригласить Вас, господин Президент, посетить Украину с визитом в удобное для Вас время», - заявил Янукович.

Барак Обама родился 4 августа в Гонолулу на Гавайях. Сегодня президент США отмечает 50-летие.

фото: president.gov.ua