США призвали Россию побыстрее вступить в ВТО

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Президент США Барак Обама призвал Россию снять последние препятствия на пути в ВТО и вступить в организацию до конца года, сообщает Korrespondent.net со ссылкой на BFM.ru.

В разговоре по телефону с президентом России Дмитрием Медведевым «президент Обама подчеркнул, что России необходимо провести работу с другими членами ВТО для того, чтобы решить последние проблемы и успешно завершить переговоры о вступлении в организацию до конца года», сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни.

Россия ведет переговоры о присоединении к ВТО уже 17 лет. Для вступления в эту организацию необходимо согласие всех 153 ее членов.

В частности, Россия не может присоединиться к ВТО до тех пор, пока на это не даст согласие Грузия, которая уже является членом ВТО, обладая правом вето при решении вопроса о вступлении России.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на вступление России в ВТО на переговорах с вице-президентом США Джозефом Байденом в Риме в начале июня. Официальное решение Тбилиси должно быть подтверждено на переговорах с Москвой в Швейцарии, дата которых уточняется.

Напомним, Украина является членом ВТО с 2008 года.

фото: whitehouse.gov