Берлускони успокоил инвесторов

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Италия не станет новой жертвой долгового кризиса, охватившего Европу, заявил премьер-министр страны Сильвио Берлускони, выступая в парламенте страны, пишет ВВС.

В своем обращении к депутатам Берлускони заявил, что итальянские банки "крепки и кредитоспособны", а экономика страны стоит на прочном фундаменте.

Высказывания премьер-министра прозвучали на фоне крупных потерь на Миланской фондовой бирже и резкого взлета доходности по государственным облигациям Италии. Италия – страна с третьей по величине экономикой в еврозоне – недавно приняла план по сокращению государственных расходов на 48 млрд евро.

В своей речи в парламенте Сильвио Берлускони постарался развеять беспокойство по поводу возможного бюджетного кризиса в стране. Ранее с просьбами о помощи к Брюсселю обращались некоторые небольшие страны Европы, которые не могли сами оплачивать свои долги. При этом в некоторых из них, как например, в Греции ситуация до сих пор остаётся очень напряженной и они в любой момент могут объявить дефолт. Если такая же участь постигнет Италию, европейские финансы могут не выдержать такого давления.

фото: muirtv.com