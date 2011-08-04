Янукович уверен в справедливости суда по Бандере и Шухевичу

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Президент Виктор Янукович заявляет, что не ставит под сомнение решения судов, в том числе по лишению звания Героев Украины главнокомандующего УПА Романа Шухевича и лидера ОУН Степана Бандеры. Об этом он заявил в Таврийске Херсонской области, передает ЛІГАБізнесІнформ со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

В частности, Янукович подчеркнул: «Я никогда не ставил под сомнение решения любых судов».

«Порядок в государстве будет тогда, когда так к этому будет относиться и общество», - добавил глава государства.

«Героев никто не дает - героями становятся люди. Но, если посмотреть в прошлое нашей истории и строить наше будущее на прошедшей истории, в которой было очень много противоречий, мы будем обкрадывать свое будущее, и это будет неправильно», - сказал он.

По словам Януковича, он неоднократно говорил о важности того, чтобы истории оценку давали современники и историки.

«Это - мое отношение к этим вопросам», - подчеркнул он.

Напомним, в среду коллегия судей Высшего административного суда Украины поддержала решение Окружного админсуда Донецка о неправомерности присвоения президентом Виктором Ющенко званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.