Избран глава Донецкого облсовета

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Член Партии регионов Андрей Федорук избран главой Донецкого областного совета. Об этом сообщает РБК-Украина.
«За» это решение проголосовали 124 депутата, 5 – «против», 2 – «воздержались». 1 бюллетень для голосования признан недействительным.
Ранее Андрей Федорук был назначен исполняющим обязанности главы Донецкого облсовета.
Напомним, бывший глава облсовета Андрей Шишацкий был назначен губернатором Донецкой области вместо Анатолия Близнюка, который, в свою очередь, был назначен министром строительства, регионального развития и ЖКХ.