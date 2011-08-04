Младича хотят признать недееспособным

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Защита бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича потребует, чтобы его обследовала группа психиатров, чтобы оценить, способен ли генерал следить за судебным разбирательством по его делу в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге , заявил адвокат Бранко Лукич, сообщают Риа новости.

Адвокат Младича сказал, что после статусной конференции в МТБЮ, запланированной на 25 августа, защита потребует провести психиатрическую экспертизу.

"Мы должны выяснить, в состоянии ли он следить за судебным разбирательством. Это одна из предпосылок во всех цивилизованных странах, поскольку нельзя судить того, кто не понимает, в чем он обвиняется, и кто не может следить за разбирательством", - сказал Лукич, которого цитирует агентство СРНА.

Адвокат добавил, что в течение августа Младичу предстоит некая операция. Она операция должна была состояться вчера, но врач, который должен был ее провести, заболел.