Материалы по Ландику переданы в Генпрокуратуру России

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Материалы экстрадиционной проверки в отношении задержанного в Краснодаре Романа Ландика переданы в Генпрокуратуру России. Об этом сообщают «Українські новини».

В надзорном органе отметили, что проверка в отношении Ландика была проведена в соответствии с требованиями Минской конвенции.

Материалы проверки направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о выдаче фигуранта компетентным органам Украины.

Напомним, по информации Генпрокуратуры, депутат Луганского горсовета Роман Ландик содержится под стражей в Федеральном казенном учреждении Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю.

Как известно, 5 июля в ресторане Луганска «Баккара» между Ландиком и моделью Марией Коршуновой произошел конфликт, переросший в драку. Пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга.

8 июля депутат был задержан в России сотрудниками правоохранительных органов Краснодара. 12 июля его исключили из Партии регионов.

Роман Ландик - сын народного депутата Владимира Ландика.