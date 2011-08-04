Суд решил возбудить дело против нового директора МВФ

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Французский суд постановил начать расследование в отношении нынешнего директора-распорядителя Международного валютного фонда , а в прошлом министра финансов Франции Кристин Лагард . Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse. Соответствующую санкцию 4 августа выдал специальный суд, занимающийся рассмотрением злоупотреблений представителей власти.