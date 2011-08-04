Суд решил возбудить дело против нового директора МВФ

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Французский суд постановил начать расследование в отношении нынешнего директора-распорядителя Международного валютного фонда, а в прошлом министра финансов Франции Кристин Лагард. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse. Соответствующую санкцию 4 августа выдал специальный суд, занимающийся рассмотрением злоупотреблений представителей власти.
Как сообщается, чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий, а именно во вмешательстве в судебный процесс между бизнесменом Бернаром Тапи и банком Credit Lyonnais в 2007 году.
Тапи судился с Credit Lyonnais из-за сделки по продаже принадлежавшей ему компании Adidas. В 1992 году бизнесмен поручил банку провести сделку, а по ее завершении год спустя обвинил Credit Lyonnais в обмане при совершении операции и подал в суд с требованием компенсации ущерба.
Процесс затянулся, и в 2007 году Кристин Лагард предложила сторонам разрешить спор в третейском суде. В 2008-м суд вынес решение в пользу Тапи и обязал государство выплатить бизнесмену 285 миллионов евро из французского бюджета, чтобы компенсировать потери бизнесмена при продаже Adidas.
По мнению французской прокуратуры, тогдашняя министр финансов явно превысила полномочия, вмешавшись в разбирательство между Тапи и банком. В мае 2011 года прокуроры направили в суд соответствующий запрос с требованием начать расследование против чиновницы.
Кристин Лагард возглавляла французское министерство экономики, финансов и промышленности с 2007 года. В июле 2011-го Лагард стала директором-распорядителем МВФ. На этом посту она сменила Доминика Стросс-Кана, обвиненного в попытке изнасилования.