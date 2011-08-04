Поклонницы российского президента раздеваются в обмен на пиво (ФОТО)

Необычную акцию проводят в Новопушкинском сквере Москвы фанатки президента России Дмитрия Медведева. Девушки предлагают прохожим вылить пиво в ведро в обмен на какой-нибудь предмет их одежды, сообщает «Газета.Ru».

Таким образом девушки выражают поддержку предложенному Медведевым антиалкогольному закону.

Правда, из десятка собравшихся в сквере девушек в майках с надписью «Мы или пиво» раздеваются лишь две, предусмотрительно надевшие под одежду купальники, которые они снимать не намерены.

Активистки подтвердили, что их акция – ответ «Армии Путина», участницы которой в конце июля устроили на Пушкинской площади в Москве дефиле в поддержку премьера. Во время акции девушки скандировали: «Путин! Путин!», а также кричали слова из песни «Такого, как Путин». Кроме того, одна из фанаток премьера порвала на себе майку.

фото: vedomosti.ru

