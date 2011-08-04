Патриарх Кирилл вновь посетит Украину

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Около 15 тыс. прихожан смогут присутствовать на литургии, которую в середине сентября проведет в Луганске Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает «Багнет» со ссылкой на пресс-службу Луганской областной государственной администрации.

Председатель Луганской облгосадминистрации Владимир Пристюк обратился к пограничной службе области с просьбой по возможности ускорить процесс перехода государственной границы для прихожан из соседних областей Российской Федерации. Также он дал соответствующие поручения по обеспечению транспортом тех прихожан, которые приедут из городов и районов.

«Каждый из нас должен понимать всю меру ответственности за подготовку визита духовного лица такого уровня. Мы должны сделать все, чтобы это событие осталось в памяти каждого человека как светлый, радостный праздник», – подчеркнул Владимир Пристюк.

Приезд Патриарха Московского запланирован на 14-15 сентября этого года. В рамках визита он пообщается с духовенством и паствой в Свято-Владимирском кафедральном соборе Луганска и посетит Восточноукраинский национальный университет им. Даля.

На следующий день предстоятель Русской православной церкви проведет литургию на Театральной площади областного центра. После этого запланировано посещение ПАО «Лугансктепловоз» и возложение цветов к Пилону славы и Могиле неизвестного солдата.

Главным событием программы пребывания Патриарха Кирилла на Луганщине станет участие в освящении храма в честь иконы Божьей Матери «Умиление» УПЦ. После торжественного приема глава Православной церкви отбудет в Российскую Федерацию.

Стоит отметить, что это будет уже шестой визит Кирилла в Украину. Последний визит Патриарха был связан с празднованием Дня крещения Руси. Однако, по неофициальной информации, это было только поводом для посещения Украины. Настоящей же причиной визита предстоятеля РПЦ в конце июня было преодоление раскола в украинском православии, а также попытка ограничить автономию УПЦ МП.