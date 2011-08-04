В Польше из-за катастрофы под Смоленском уволили высокопоставленных лётчиков

Премьер-министр Польши Дональд Туск 4 августа объявил об отставке 13 высокопоставленных военнослужащих. Увольнения связаны с выводами комиссии, расследовавшей обстоятельства катастрофы самолета Ту-154 бывшего президента страны Леха Качиньского , пишет Lenta.ru

В частности, своих постов лишились три генерала ВВС страны, а также 10 старших офицеров. Их имена и должности пока не называются.

По словам премьера, он одобрил соответствующее предложение нового министра обороны страны Томаша Симоняка, чей предшественник Богдан Клих уволился сразу после публикации выводов комиссии - еще 29 июля.

Как сообщалось ранее, польские следователи возложили часть вины за авиакатастрофу, произошедшую под Смоленском, на пилотов президентского самолета, которые не были достаточно подготовлены. Вместе с тем, поляки раскритиковали и российские наземные службы за медлительность и отсутствие четкости в командах.