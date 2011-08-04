Обама не приедет в Украину, несмотря на приглашение Януковича

Посольство США в Украине считает невозможным визит президента США Барака Обамы в Украину в ближайшее время. Об этом сообщили Українські новини со ссылкой на пресс-атташе посольства Джеймса Вульфа.



"Визит президента в это время невозможен вообще", - сказал он. При этом дипломат не смог сказать, когда именно в будущем визит может состояться, поскольку решение Обамы невозможно предвидеть.



Напомним, Виктор Янукович по случаю 50-летнего юбилея Барака Обамы пригласил американского президента посетить Украину в удобное для него время.



В июне посол США в Украине Джон Теффт сообщал, что Украина ведет переговоры с США о возможности организации визита Обамы в Украину.