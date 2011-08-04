Конец дипскандала: Чехия назначила нового посла в Украине

Новым послом Чехии в Украине назначен Иван Почух. Он намерен прибыть в Киев 20 августа. Ранее страны находились в состоянии скрытого дипломатического противостояния, которое началось после скандала с взаимной высылкой дипломатов весной 2011 года, пишет Корреспондент.

Об этом сообщил пресс-атташе посольства Милан Экерт. По его словам, в конце августа-начале сентября Министерство иностранных дел Чехии проведет совещание чешских послов со всего мира, на котором Почух должен будет присутствовать.

"Когда он приедет, он здесь (в Украине) будет несколько дней, будем начинать процесс вручения этих посольских бумаг, и после совещания послов он уже будет полностью работать здесь", - сказал Экерт.

Чешский дипломат также сообщил, что Почух надеется принять участие в мероприятиях ко Дню Независимости 24 августа. При этом он выразил сомнения, что до этого времени посол успеет официально приступить к обязанностям.

При этом с мая 2011 года страны Прага не назначала посла, так как между странами разгорелся скандал с обвинениями в шпионской деятельности и взаимной высылкой дипломатов. Теперь, по видимому, скандал улажен и Прага решилась назначить нового посла в Украину.