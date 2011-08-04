Башар Асад предложил оппозиции перемирие

Президент Сирии Башар Асад, уступая требованиям оппозиции, утвердил сегодня декрет о введении многопартийности в стране, охваченной массовыми протестами . По мнению властей, этот шаг будет способствовать укреплению национального единства. Оппозиция взяла паузу для определения свой позиции, при этом радикальные “Братья-мусульмане” с ходу декрет отвергли, сообщает EuroNews.

Теми временем, официальный Дамаск продолжает утверждать, что за мятежами в Хаме и других городах стоят некие “террористические организации”.

Международное сообщество пытается повлиять на сирийский правящий режим. В среду Совет Безопасности ООН осудил власти Сирии за применение оружия против участников акций протеста и призвал стороны воздержаться от “репрессий, а также от нападений на госучреждения”. Дистанцировался от заявления лишь соседний с Сирией Ливан.

Похороны погибших в столкновениях – привычная картина для ряда сирийских городов в эти дни. Что же касается Хамы, то число убитых и раненых там за последние сутки установить трудно. С городом, практически, нет связи. Неофициальная цифра погибших за сегодня – 45 человек.