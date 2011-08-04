Баррозу ждёт новой волны кризиса

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу выступил с предостережением о том, что долговой кризис затрагивает не только периферию еврозоны, сообщает ВВС.

В письме Баррозу европейским правительствам содержится призыв оказать "полную поддержку" еврозоне. По словам главы Еврокомиссии , правительства европейских стран должны срочно пересмотреть объемы средств Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), чтобы уменьшить риск распространения долгового кризиса в еврозоне .

Поступают сообщения о том, что Европейский центральный банк скупает облигации госзаймов. Согласно источникам, на которые ссылается агентство Рейтер, пока идет скупка только облигаций Португалии и Ирландской Республики, которые из-за кризиса вынуждены искать займы на открытом финансовом рынке, что обходится гораздо дороже.

ЕЦБ не планирует покупку облигаций других стран. Между тем на фондовых индексах Европы наблюдалось падение курсов.