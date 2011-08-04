Баррозу ждёт новой волны кризиса

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу выступил с предостережением о том, что долговой кризис затрагивает не только периферию еврозоны, сообщает ВВС.
В письме Баррозу европейским правительствам содержится призыв оказать "полную поддержку" еврозоне. По словам главы Еврокомиссии, правительства европейских стран должны срочно пересмотреть объемы средств Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС), чтобы уменьшить риск распространения долгового кризиса в еврозоне .
Поступают сообщения о том, что Европейский центральный банк скупает облигации госзаймов. Согласно источникам, на которые ссылается агентство Рейтер, пока идет скупка только облигаций Португалии и Ирландской Республики, которые из-за кризиса вынуждены искать займы на открытом финансовом рынке, что обходится гораздо дороже.
ЕЦБ не планирует покупку облигаций других стран. Между тем на фондовых индексах Европы наблюдалось падение курсов.