Америка перестанет пускать к себе обвиняемых в геноциде

Президент США распорядился запретить въезд в США лицам, причастным к нарушению прав человека, геноциду и военным преступлениям, а также учредил межведомственную "рабочую группу по предотвращению злодеяний", сообщают Риа новости.

"Въезд в США этих лиц может нанести вред интересам Соединенных Штатов. К числу тех, кому запрещается въезд, относятся все иностранцы, которые планировали, приказывали или помогали осуществлять массовые акты насилия против гражданского населения по принципам расовой принаждежности, по признаку пола, сексуальной ориентации, по принципам принадлежности к определенным племенным и социальным группам, а также по политическим воззрениям", - говорится в указе, подписанном бараком Обамой в четверг и распространенном пресс-службой Белого дома.

Также теперь в США запретят въезд всем причастным к военным преступлениям.

Президент наделил госсекретаря США полномочиями по определению степени "нежелательности" тех или иных лиц, пытающихся въехать в страну, и возложил на главу внешнеполитического ведомства обязанности по контрою за исполнением указа.