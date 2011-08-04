ООН приняла резолюцию по Сирии

Через пять месяцев вооруженных столкновений в Сирии и после нескольких дней непростых консультаций Совет Безопасности ООН принял официальное заявление по ситуации в этой стране, передают EuroNews.

Дистанцировался от заявления, осуждающего насилие в Сирии, лишь соседний Ливан. Его представитель в Совбезе объяснил свое решение тем, что документ, основу которого составили требования западных стран, не поможет разрешить кризис.

“И еще раз, – заявил генсек ООН Пан Ги Мун, – я призываю президента Асада и сирийские власти немедленно прекратить любое насилие по отношению к сирийскому народу, в полном объеме соблюдать права человека и осуществить реформы, о которых они уже объявили”.

Пан Ги Мун также призвал Дамаск предоставить беспрепятственный доступ в страну международных гуманитарных организаций и расследовать случаи нарушения прав человека с привлечением к ответственности виновных.

По последним данным, в то время когда Совбез ООН обсуждал ситуацию в Сирии, правительственные войска взяли под контроль центральную часть мятежного города Хама. Именно там в течение последних дней происходят жестокие столкновения между оппозицией и армией. Поступает информация о новых жертвах.