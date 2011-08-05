Премьер-министром Таиланда впервые стала женщина

Парламент Таиланда избрал на пост премьер-министра Йинглак Чинават, сестру бывшего главы правительства Таксина Чинавата. 44-летняя Йинглак Чинават стала первой в истории Таиланда женщиной, занявшей пост премьер-министра, сообщает lenta.ru.

Для избрания Йинглак Чинават было необходимо получить 251 голос в парламенте, состоящем из 500 депутатов. Партия «Пхыа Тхаи», которую возглавляет Чинават, даже без учета партнеров по коалиции занимает в парламенте 265 мест.

Оппозиционная партия «Пхыа Тхаи» с большим перевесом победила на парламентских выборах, прошедших в начале июля 2011 года. Представитель Демократической партии Апхисит Ветчачива, занимавший пост премьера с 2008 года, после объявления результатов выборов подал в отставку. В парламенте нового созыва Демократическая партия получила лишь 159 мест.

Йинглак Чинават - сестра Таксина Чинавата, занимавшего пост премьер-министра Таиланда с 2001 по 2006 годы. В сентябре 2009 года, когда Таксин Чинават находился за пределами Таиланда, в стране произошел военный переворот, в результате которого он был смещен с поста главы правительства. После отстранения от власти Таксин Чинават был заочно приговорен в Таиланде к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции. С 2009 года Чинават объявлен властями Таиланда в международный розыск.

После победа на выборах партии сестры Чинавата появились предположения, что экс-премьер в ближайшее время вернется в Таиланд и вновь займет пост главы правительства. Однако Таксин Чинават заявил, что возвращение на родину и возобновление политической карьеры в его планы не входят.