Начальника Одесского порта снова арестовали

{1-}

Центральный районный суд Симферополя отпустил главу Одесского порта Николая Павлюка под подписку о невыезде, но его сразу же задержали. Павлюк пробыл на свободе лишь несколько минут, затем его вновь арестовали.

«Также в постановлении суда было определение о незаконности действий следователя касательно предыдущего задержания Павлюка. После суда Николаю Пантелеймоновичу стало плохо, ему вызвали «скорую». Медики сделали моему подзащитному несколько уколов, а также приняли решение о его срочной госпитализации в 7-ю горклинбольницу Симферополя», - сказал адвокат начпорта Сергей Емец, слова которого приводит «Сегодня».

Однако, по словам адвоката, отвезти Павлюка в клинику не дала милиция. «Его опять взяли под стражу, заявив, что у них есть соответствующее постановление следователя», - пояснил Емец.

Напомним, 22 июля прокуратура АРК сообщила, что начальник ГП «Одесский морской торговый порт" Павлюк был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением. По информации прокуратуры, в отношении Павлюка прокуратурой Крыма расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

фото: dumskaya.net