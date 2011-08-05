Сегодня суд продолжит допрос свидетелей по делу Тимошенко

Сегодня в 9:00 Печерском районном суде Киева продолжится допрос свидетелей по газовому делу Юлии Тимошенко.

Напомним, вчера суд в течение почти четырех часов допрашивал экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко.

Свидетельствуя по делу, Огрызко подтвердил, что на заседании Кабинета министров правительственные директивы на подписание газовых контрактов не принимались. Вместе с тем, он считает, что Юлия Тимошенко не должна была давать прямые указания на их подписание НАК Нефтегаз Украина. При этом он выразил уверенность в том, что премьер тоже не должна была лично вести такие переговоры.

Свидетельские показания второго экс-министра - по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко - преимущественно касаются заседания Кабинета министров от 19 января 2009 года, на котором рассматривались директивы на подписание газовых соглашений между НАК Нефтегаз Украины и ОАО Газпром.

Павленко в ходе допроса отметил, что на правительственном заседании по этому поводу была дискуссия, но он участия в ней не принимал, поскольку не является специалистом в газовой отрасли, и эти вопросы не входили в сферу компетенции его ведомства.