Герман решила создать комитет защиты от политических преследований

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Советник президента Анна Герман поддерживает создание Общественного комитета защиты от политических преследований, но считает, что таких преследований в Украине нет. Об этом пишет Коммерсант Украина в статье «Украина спасается от преследований».

По мнению Герман, создание правозащитного комитета - это свидетельство того, что «уже построено гражданское общество и есть активные люди, которые хотят влиять на процессы и события».

«Я считаю, что каждый общественный комитет, который будет создан, - это очень хорошо для Украины, и, если, не дай бог, в стране появятся политические преследования, мы будем иметь готовый комитет, который начнет очень быстро и активно работать», - сказала она.

Напомним, вчера правозащитники объявили о создании Общественного комитета защиты от политических преследований. Его организаторами стали представители Украинского Хельсинского союза по правам человека и Харьковской правозащитной группы.