Томенко: «Двойное гражданство» создает опасную ситуацию

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Вице-спикер Николай Томенко будет инициировать запрет регистрировать кандидатами в депутаты и назначать на должности в органах государственной власти лиц с двойным гражданством. Об этом сообщается на персональном сайте Томенко.

Заместитель главы Верховной Рады назвал опасной ситуацию, когда многие страны, особенно соседи Украины, стимулируют предоставление паспортов и второго гражданства гражданам Украины.

Томенко напомнил, что несколько месяцев назад он выступил с предложением провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно данной проблемы.

«Однако, ни президент, ни СНБО надлежащим образом на это не отреагировали», - сообщил он.

Томенко напомнил, что законодательство Украины запрещает двойное гражданство.

Ссылка на то, что не существует четкой процедуры проверки двойного гражданства, не снимает ответственности с органов власти, которые занимаются проблемой двойного гражданства, и с самих фигурантов скандалов, которые занимают те или иные государственные должности, имея статус двойного гражданства, подчеркнул он.

Поэтому Томенко будет инициировать внесение изменений в закон о гражданстве и другие законодательные акты, которыми был бы «императивно прописан запрет регистрировать кандидатами в депутаты всех уровней лиц с двойным гражданством и соответственно запрет занимать должности в органах государственной власти лицам, которые имеют двойное гражданство».

Как известно, на днях вспыхнул скандал вокруг информации о том, что мэр Киева Леонид Черновецкий имеет, кроме украинского паспорта, еще и гражданство Израиля. Журналисты нашли Черновецкого в Израиле, однако он опроверг, что имеет двойное гражданство.