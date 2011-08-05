Фондовые индексы пережили «Чёрный четверг»

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Рекордным обвалом котировок завершились торги на американских фондовых рынках . К этому привели опасения инвесторов относительно замедления темпов роста глобальной экономики и высокого уровня безработицы в США. Индексы “Dow Jones” и “S&P-500” упали в итоге на 4%, пишет EuroNews.

“Думаю, что Европа также сказалась на этом падении — пока многие инвесторы верят в то, что Европа справится с дефолтом Греции, а также с долгами Ирландии и Португалии, но похоже на то, встает куда более серьёзный вопрос с решением долговых проблем Испании и Италии, и, судя по всему, этим странам тоже понадобится помощь,” — говорит Сэм Стовал, один из ведущих аналитиков “Standard&Poor’s”.

Обвалом основных показателей более чем на 3%завершились накануне торги на ведущих фондовых биржах Евросоюза. В результате распродажи инвесторами акций во всех секторах рынка индексы упали до годовых минимумов, а некоторые из показателей не отмечались с лета 2009 года.

“В Еврозоне мы сталкиваемся с двумя проблемами: во-первых, политики не в состоянии управлять ситуацией, что приводит в растерянность финансовые рынки, — и это главная проблема. Во-вторых, до сих пор не существует ясности по поводу Испании, Греции, Португалии и Ирландии, что вызывает тревогу, и для европейских фондовых бирж служит прямым сигналом слабости,” — говорит аналитик банка Baader.

Произошло крупное падение обменного курса евро относительно доллара. Минувший четверг назван “чёрным” для фондового и финансового рынков ЕС. Европейский Центральный банк был вынужден приступить к реализации чрезвычайной программы по стабилизации финансовой системы Еврозоны.

фото: inquisitr.com