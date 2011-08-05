Тимошенко опаздывает в суд

Заседание Печерского райсуда Киева по рассмотрению уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, начнется в 9.30 вместо запланированных 9.00. Как передает УНИАН, в 9.00 в зал вошел судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев.

Кроме него, в зале уже присутствовали прокуроры и адвокат Тимошенко Юрий Сухов.

Сухов обратился с просьбой к Кирееву отложить начало заседания на полчаса. Он сказал, что его подзащитная опаздывает.

«Я общался с ней по телефону, и она пообещала, что будет через 20-25 минут», - сказал Сухов.

В связи с этим Киреев объявил перерыв до 9.30.