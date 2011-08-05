Тимошенко отказалась называть причину опоздания в суд

{1-}

Экс-премьер Юлия Тимошенко отказалась сказать судье Родиону Кирееву, почему опоздала на заседание.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, после объявленного по причине опоздания Тимошенко перерыва судья Киреев продолжил заседание в 9:30. В первую очередь, он поинтересовался, почему подсудимая опоздала. «По уважительной причине», - сказала экс-премьер.

На это Киреев заявил, что хочет услышать эту причину. «Я не могу вам ее уточнить. Если вы заканчиваете заседание в восемь часов вечера, даете одну ночь, чтобы подготовиться к следующему… У меня была уважительная причина», - подчеркнула она.

Киреев отметил в протоколе заседания, что Тимошенко отказалась назвать причину неявки в суд в установленное время.

Напомним, сегодня судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Тимошенко началось с перерыва. В 9:00 судья Родион Киреев открыл судебное заседание, но в зале отсутствовала подсудимая. Адвокат Юлии Тимошенко Юрий Сухов пояснил суду, что его подзащитная опаздывает по объективным причинам и попросил суд о перерыве. Судья отложил начало заседания на 30 минут.