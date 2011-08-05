Россия готова помириться с Грузией

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Президент России Дмитрий Медведе в впервые признал возможность нормализации отношений с Грузией при нынешнем президенте Михаиле Саакашвили – в случае, если Тбилиси перестанет блокировать вступление России в ВТО, сообщает ВВС.

В третью годовщину российско-грузинской войны российский президент дал интервью радиостанции "Эхо Москвы", российскому государственному телеканалу Russia Today и грузинскому "Первому информационному кавказскому" телеканалу.

Интервью выйдет в эфир в пятницу утром, однако оно уже вызвало гневную реакцию представителей грузинских властей.

В ходе интервью Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что Россия вступит во Всемирную торговую организацию до конца нынешнего года. По его словам, это может быть одним из отправных пунктов в восстановлении нормальных отношений с Грузией.

Вместе с тем Дмитрий Медведев вновь весьма резко высказался в отношении своего грузинского коллеги, заявив, что Михаил Саакашвили заслуживает пойти под международный трибунал за свою роль в развитии российско-грузинского конфликта.

фото: apsny.ge