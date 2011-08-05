Повстанцы заявили о гибели сына Каддафи в результате авиаудара НАТО

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Ливийские повстанцы заявили о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи во время последнего авиаудара сил НАТО . Об этом сообщает РИА Новости.



По данным повстанческой разведки, в списках погибших значится Хамис Каддафи, который является младшим сыном ливийского лидера и командиром 32-й бригады спецсил ливийской армии, передает AFP.



О гибели Хамиса уже сообщалось в марте, однако позже эта информация была опровергнута.



Авиация НАТО в ночь на пятницу, 5 августа, подвергла новым ударам столицу Ливии Триполи. После налета в городе произошло около 10 сильных взрывов. По данным ливийского телевидения, целями атак стали "гражданские и военные объекты" в пригороде столицы Хеллат аль-Ферджане.



Напомним, в апреле в результате авианалета ВВС НАТО погиб сын Каддафи Саиф аль-Араб.

фото: ruhi-khan.blogspot.com