Звания Героев Бандере и Шухевичу не вернет даже Верховный суд

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Верховный суд не вернет лидеру ОУН Степану Бандере и главнокомандующему УПА Роману Шухевичу звания Героев Украины. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на информацию, предоставленную высшими юридическими кругами.

Так, согласно действующему законодательству, в Верховный суд можно обращаться только в том случае, если один или два Высших суда приняли противоположные решения по одной и той же норме.

То есть если бы ВАСУ, к примеру, лишил бы Бандеру звания Героя, а Шухевичу звание оставил, то в Верховный суд можно было бы обращаться для того, чтобы обжаловать любое из решений. Однако в нынешней ситуации решения Высшего админсуда являются окончательными.

Напомним, 2 августа Высший административный суд Украины оставил в силе решение Донецкого апелляционного суда о лишении Степана Бандеры и Романа Шухевича званий Героев Украины.

Позднее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что не ставит под сомнение решения судов, в том числе данное решение. «Героев никто не дает - героями становятся люди. Но, если посмотреть в прошлое нашей истории и строить наше будущее на прошедшей истории, в которой было очень много противоречий, мы будем обкрадывать свое будущее, и это будет неправильно», - уверен Янукович.