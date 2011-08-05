Тимошенко хочет привести в суд 30 свидетелей

5 августа 2011, 11:27

{1-}

Народный депутат Сергей Власенко заявляет, что сегодня в Печерский райсуд г. Киева были переданы в письменном виде повторные ходатайства защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о привлечении к делу относительно газовых контрактов около 30 свидетелей.

Как передает УНИАН, об этом Власенко заявил сегодня журналистам перед началом судебного процесса.

«Несмотря на то, что обвинение вызвало 38 свидетелей, а у защиты из 30 удовлетворили лишь двух – Александра Турчинова и Михаила Ливинского», - отметил Власенко.

По его словам, в частности, необходимо заслушать в качестве свидетелей членов бывшего правительства, сотрудников НАК «Нафтогаз Украины», компании «Укртрансгаз», аудиторской компании Ernst & Young и группу экспертов, которые готовили выводы по заказу Генеральной прокуратуры. По словам Власенко, эти свидетели были допрошены во время досудебного следствия, но по неизвестным причинам не были вызваны на допросы на судебные заседания по делу.

«После того как вчера я и прокуроры работали как одна согласованная команда вокруг запрещения нам каких-либо прав на защиту, я думаю, что даже тем людям, которые хоть как-то надеялись, что этот суд будет хотя бы сохранять рамки и формы суда, уже понятно, что ничего этого нет. Они гонят дело, они спешат, они будут перерабатывать…», - заявила Тимошенко перед началом заседания.

Напомним, вчера Тимошенко ходатайствовала о приглашении бывших членов своего правительства и представителей «Укртрансгаза»: экс-министра Кабинета Министров Петра Крупко, экс-вице-премьера Григория Немыри, бывшего первого вице-премьера Александра Турчинова, экс-руководителя департамента ресурсов нефти и газа НАК «Нафтогаз Украины» Николая Гончарука, бывшего исполняющего обязанности министра Игоря Уманского, экс-министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего вице-премьер-министра Ивана Васюника, руководителя службы партии «Батькивщина» Михаила Ливинского, заместителя председателя КРУ Наталии Рубан, представителя компании Ernst & Young и других.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять