Тимошенко хочет привести в суд 30 свидетелей

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Народный депутат Сергей Власенко заявляет, что сегодня в Печерский райсуд г. Киева были переданы в письменном виде повторные ходатайства защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о привлечении к делу относительно газовых контрактов около 30 свидетелей.

Как передает УНИАН, об этом Власенко заявил сегодня журналистам перед началом судебного процесса.

«Несмотря на то, что обвинение вызвало 38 свидетелей, а у защиты из 30 удовлетворили лишь двух – Александра Турчинова и Михаила Ливинского», - отметил Власенко.

По его словам, в частности, необходимо заслушать в качестве свидетелей членов бывшего правительства, сотрудников НАК «Нафтогаз Украины», компании «Укртрансгаз», аудиторской компании Ernst & Young и группу экспертов, которые готовили выводы по заказу Генеральной прокуратуры. По словам Власенко, эти свидетели были допрошены во время досудебного следствия, но по неизвестным причинам не были вызваны на допросы на судебные заседания по делу.

«После того как вчера я и прокуроры работали как одна согласованная команда вокруг запрещения нам каких-либо прав на защиту, я думаю, что даже тем людям, которые хоть как-то надеялись, что этот суд будет хотя бы сохранять рамки и формы суда, уже понятно, что ничего этого нет. Они гонят дело, они спешат, они будут перерабатывать…», - заявила Тимошенко перед началом заседания.

Напомним, вчера Тимошенко ходатайствовала о приглашении бывших членов своего правительства и представителей «Укртрансгаза»: экс-министра Кабинета Министров Петра Крупко, экс-вице-премьера Григория Немыри, бывшего первого вице-премьера Александра Турчинова, экс-руководителя департамента ресурсов нефти и газа НАК «Нафтогаз Украины» Николая Гончарука, бывшего исполняющего обязанности министра Игоря Уманского, экс-министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, бывшего вице-премьер-министра Ивана Васюника, руководителя службы партии «Батькивщина» Михаила Ливинского, заместителя председателя КРУ Наталии Рубан, представителя компании Ernst & Young и других.