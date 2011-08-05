По делу Тимошенко допрашивают Азарова

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Печерский районный суд г. Киева в рамках рассмотрения уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году начал допрос премьер-министра Украины Николая Азарова.

Как передает УНИАН, допрос Азарова начался в 11:55.

Перед допросом в зале суда произошел инцидент, который взывал возмущение всех присутствующих в судебном зале.

В частности, в зал судебного заседания вошли фотограф с фотокамерой и видеооператор с видеокамерой, которые работают в Кабинете Министров Украины. После того, как их начали спрашивать и журналисты, и присутствующие депутаты, на каком основании они здесь находятся, ввиду запрещения судом осуществлять видео- и фотосъемку, представители Кабмина вышли из зала.

После того, как в зал вошел судья Печерского райсуда г. Киева Родион Киреев, журналист «Украинской правды» Мустафа Найем обратился к нему с вопросом: для всех ли установлены одинаковые правила на запрещение фото- и видеосъемки. Найем отметил, что при входе в помещение суда у всех журналистов отбирают фотокамеры.

Киреев в ответ на это в очередной раз подчеркнул, что правила установлены одинаковые для всех, и никто не может осуществлять съемку во время рассмотрения дела Тимошенко.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Власенко заявил, что сегодня в Печерский райсуд г. Киева были переданы в письменном виде повторные ходатайства защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о привлечении к делу относительно газовых контрактов около 30 свидетелей.