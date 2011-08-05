Прокурор снова требует арестовать Тимошенко

Государственное обвинение – представители Генеральной прокуратуры просят Печерский райсуд Киева изменить подсудимой экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Как передает УНИАН, соответствующее ходатайство заявила прокурор Лилия Фролова, которая сослалась на статьи 148 и 165 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фролова обосновала свое требование тем, что Тимошенко препятствует установлению истины по делу относительно заключения газовых контрактов с Россией.

Прокурор подала соответствующее ходатайство после того, как Тимошенко во время допроса премьер-министра Украины Николая Азарова долго пыталась задать ему вопрос о деятельности компании «РосУкрЭнерго» на газовом рынке Украины. В конце концов, между Азаровым и Тимошенко возник спор.

В свою очередь, адвокат Тимошенко Юрий Сухов отметил, что на этом этапе рассмотрения дела не предусмотрены другие судебные действия. По его словам, ходатайство прокуратуры не отвечает требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Как сообщалось ранее, Азаров в ходе допроса в Печерском суде заявил, что Тимошенко подписала газовые контракты с Россией в 2009 году с целью победить на президентских выборах.